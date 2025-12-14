Der FSV Budissa Bautzen hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:3 (1:1).

Bautzen/MTU. Die Begegnung zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem RSV Eintracht 1949 hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus RSV auf und entschieden das Match schließlich mit 1:3 (1:1) für sich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Theo Schäller für Bautzen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tom Fron den Ball ins Netz.

1:1 für FSV Budissa Bautzen und RSV Eintracht 1949 – Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Noack wurde für Toni Orosz eingesetzt und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließ Luca Krüsemann für Arthur Ekalle den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Arthur Ekalle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (85.). Der FSV Budissa Bautzen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik, Gerhardi, M. Noack, Zech, Orosz (68. M. Noack), Käppler, Cellarius (79. Haustein), Kloß, Schäller, Böhme

RSV Eintracht 1949: Löffler – Wurster (90. Yatkiner), Plumpe (87. Jupolli), Samson, Mustapha, Hellwig, Krüsemann (70. Ekalle), Fron, Steinborn, Kruska, Güllmeister (87. Göth)

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200