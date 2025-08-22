Kein Punktgewinn für NSG Waldersee/Mildensee: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die NSG Gräfenhainichen hinnehmen.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen NSG Waldersee/Mildensee und NSG Gräfenhainichen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 26 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2 live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die Dessauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Appelt, Meiling, Richter (88. Rettig), Klausner, Presche, Noth, Rudolph (39. Rücker), Rintelmann, Wünsche, Kern (59. Schmidt)

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Jaschinski (84. Schmidt), Brückner (38. Störer), Plonski, Hannusch (33. Effenberger), Brückner, Schindler, Stockmann, Marquardt (46. Thomae), Gebele, Vetter (46. Berger)

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26