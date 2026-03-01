Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Landsberg – Bitterfeld-Wolfen: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Markus Giss für Bitterfeld-Wolfen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male handeln. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Anthony Weygant der Torschütze (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 45

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Landsberg sicherte (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Perll, Ketzel (79. Schmidt), Lorenz, Hirschel, Scheller (21. Weygant), Hellie (28. Gebhardt), Ludwig, Schneider

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Kaziur, Seidel (46. Schlömer), Hartung, Kozlowski, Giss, Konicki, Schröter (79. Marku)

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32