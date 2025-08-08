Die JSG Lutherkicker errang am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Sajjad Gholami das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jeremy Gabe Noth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte jetzt einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Die Partie blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Caleb Marcellus Dorn den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus JSG sicherte (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Lutherkicker rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Zager (75. Hassani), Sommer, Schmidt (67. Jentzsch), Gholami, Müller (46. Sprenger), Wagner, Dorn, Kießling, Rath, Mateus

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Rintelmann, Noth, Lauenroth, Wille (76. Kirsch), Tanz, Pfeiffer (46. Matthey), Zuchowski, Bahn (46. Wünsche), Wolter, Rettig

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20