Für den SC Freital endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Bischofswerdaer FV 1 mit 1:2 (0:2).

Philipp Scharfe traf für den Bischofswerdaer FV 1 in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bischofswerdaer legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Eduard Hofmann der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Schiemann den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Freital erlangte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Bischofswerdaer FV 1 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SC Freital rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – Bischofswerdaer FV 1

SC Freital: Kamenz – Fluß (75. Ohnesorge), Von Brezinski, Schiemann, Michael (46. Adler), Frenzel, Wermann, Schulze (29. Tänzer), Weidauer (75. Menz), Horschig, Herold

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hecker (71. Bürger), Baum (71. Krautschick), Scharfe (85. Scholze), Born, Reh, Weiß, Dolla (78. Rettig), Scheunert, Stopp, Hofmann

Tore: 0:1 Philipp Scharfe (16.), 0:2 Eduard Hofmann (35.), 1:2 Bruno Schiemann (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 586