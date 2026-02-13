Die JSG Lutherkicker hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 1:3 (0:1).

Wittenberg/MTU. Das Match zwischen JSG und Zerbst ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Louis Rauschenbach (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte noch einmal Gelb (50.). Die Zerbster konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Paul Zager der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (52.).

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

32 Minuten nach der Pause konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:1 gingen die Zerbster als Sieger vom Platz. Die JSGer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Sprenger, Kautzsch, Mateus, Hassani (46. Henze), Geißler (82. Kiewel), Staack (67. Haberzeth), Dorn, Grabo (46. Renner), Zager (67. Körner), Mrasek

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Rauschenbach, Hahn, Friedrich, Hanuszkiewicz, Nehring (62. Abdulrahman), Geilich, Albrecht (89. Schmidt), Becker, Hänsel (62. Syring), Schmitz

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45