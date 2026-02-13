Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Heimverein SV Arminia Magdeburg gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV Arminia Magdeburg und der SV Fortuna Magdeburg mit einem Remis.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen SV Fortuna Magdeburg – 40. Minute

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz vor dem Pfiff konnte Wendvim Kevin Tapsoba (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erlangen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Arminia Magdeburg sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hättasch, Schoendube, Jakob (46. Johnson), Diener (55. Hering), Scharfe, May, Stackfleth, Schultz, Gerlach (46. Reka), Kranz

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Meister, Rößner (74. Anwaar), Böttcher, Starikovskiy, Tapsoba (55. Brosius), Fleck, Czerwenka, Mohibi (46. Drizari), Nyarko, Mensing

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61