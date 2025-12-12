Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau am Freitag 2:3 (0:2) getrennt.

In Minute 11 schoss Tim Wollmerstädt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Reppichauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Wollmerstädt der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Bereits eine Minute darauf konnte Niels De Wispelaere (Reppichau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Reppichauer Elf erzielen (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schröter, Seidel (62. Baum), Hartung, Marku (27. Schlömer), Giss (72. Toldea), Brand, Konicki, Kozlowski

SG 1948 Reppichau: Storm – Ehrenberg, Bachmann, Wartemann, Pelz, Wollmerstädt (45. Marx), Gassner, De Wispelaere, Stock

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20