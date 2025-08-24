Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den Nachwuchs FC Landsberg fuhr der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 37 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Landsberg mit 2:1 (2:1) knapp.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Luca Seelig für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (15.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 15. Minute

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Nick Gauck, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein Tor zu verschaffen (28.). Die Bitterfeld-Wolfener sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Seidel (65. Bayhoca), Marku (80. Toldea), Schlömer (46. Loschwitz), Schröter, Kaziur, Hartung, Kozlowski, Kietz, Giss

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Koch (33. Hirschel), Ketzel (65. Gebhardt), Ludwig, Lorenz, Scheller, Schunke (29. Levkutni), Knibbe, Weygant, Gauck (59. Schmidt), Perll

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37