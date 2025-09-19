Ein 3:3 (3:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Aken/Paschl. und NSG Waldersee/Mildensee am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Aken/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich die SG Aken/Paschl. und die NSG Waldersee/Mildensee am Freitag 3:3 (3:1) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Daher Al Mahmoud das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz (18.).

SG Aken/Paschl. führt mit 2:0 – 18. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Waldersee/Mildensee-Torwart nicht verhindern (27.). Der Vorsprung des SG Aken/Paschl. schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Laue kämpfte weiter und in Minute 45 gelang Lukas Wünsche endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SG Aken/Paschl. kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Bruno Richter (Waldersee/Mildensee) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Waldersee/Mildensee erzielen (81.). In Spielminute 89 handelte sich die NSG Waldersee/Mildensee noch eine Gelbe Karte ein. Die Akener haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – NSG Waldersee/Mildensee

SG Aken/Paschl.: – Porsch, Kutscher, (31. Sachse), Schirmer, Laubmeier, Schulze, Al Mahmoud, Sulaiman (31. Hickethier), Faldix

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Zander (28. Noth), Rintelmann (46. Appelt), Kern, Presche, Wille, Wünsche, Gladosch, Meiling (80. Rettig), Schmidt (28. Rudolph), Klausner (46. Richter)

Tore: 1:0 Daher Al Mahmoud (7.), 2:0 (18.), 3:0 Lukas Faldix (27.), 3:1 Lukas Wünsche (45.+3), 3:2 Lukas Wünsche (50.), 3:3 Bruno Richter (81.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Zuschauer: 46