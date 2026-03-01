Der Nachwuchs FC Landsberg errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem klaren Rückstand den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Markus Giss für Bitterfeld-Wolfen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte jetzt einmal Gelb (41.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Minute 45 Nachwuchs FC Landsberg gleichauf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Weygant, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Landsberger Mannschaft den Sieg zu bescheren (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hellie (28. Gebhardt), Schneider, Perll, Ketzel (79. Schmidt), Scheller (21. Weygant), Lorenz, Ludwig, Hirschel

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel (46. Schlömer), Konicki, Seelig, Schröter (79. Marku), Kaziur, Giss, Hartung, Kozlowski

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32