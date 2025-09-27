Der Dessauer SV 97 hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 mit 1:3 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Hendrik Kruse (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wittenberger konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Tim Lukas Eßbach der Torschütze (67.).

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Rot Pratau U19 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Majd Alnazzal (Pratau) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Die Dessauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (59. Miertsch), Eßbach, (36. Scheller)

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Pötzsch, Alnazzal (90. Röthing), Kalboun (46. Abendroth), Mustafa, Al Falougi, Kruse, Richter, Almaao

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20