Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am Samstag setzte sich der Gastgeber NSG Gräfenhainichen vor 65 Zuschauern gegen die SG 1948 Reppichau mit einem überragenden 18:1 (10:0) durch.

Gräfenhainichen/MTU. 18 mal hat die NSG Gräfenhainichen am Samstag gegen die Gegner aus Reppichau eingenetzt. 18:1 (10:0) für die Gräfenhainicher.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner traf für die NSG Gräfenhainichen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tim Schindler (15.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für NSG Gräfenhainichen – Minute 15

Es lief nicht gut für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die NSG Gräfenhainichen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 18:1 zu erweitern (89.). Die NSG Gräfenhainichen sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – L. A. Brückner, Kluger (21. Gebele), Schindler, Stockmann (46. Marquardt), E. A. Brückner (46. Berger), Störer, Vetter (60. Hannusch), Effenberger, Plonski, Jaschinski (46. Zimmermann)

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Ehrenberg, Pelz, Gassner, Marx, Storm, Wollmerstädt, Stock, Bachmann, Reuter

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65