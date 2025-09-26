Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Nachwuchs FC Landsberg mit 1:2 (0:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg haben sich am Freitag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Yannis Noah Scheller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

1:1 für NSG Waldersee/Mildensee und Nachwuchs FC Landsberg – Minute 61

Nur kurz darauf gelang es Max Hellie, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Landsberger Team den Sieg zu bescheren (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wille, Klausner (46. Richter), Rudolph (46. Appelt), Kuster (59. Rettig), Kern, Noth, Wünsche, Rücker (46. Rintelmann), Presche, Meiling (59. Schmidt)

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Koch (78. Schmidt), Perll, Scheller, Gauck (12. Hellie), Gebhardt (55. Lorbeer), Lorenz, Weygant, Schneider, Ludwig, Ketzel

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80