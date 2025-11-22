Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem SV Blau-Rot Pratau U19 ein 5:4 (2:2)-Triumph über die SG 1948 Reppichau.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Rot Pratau U19 und die SG 1948 Reppichau ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Fritz Haberzeth für Pratau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Wittenberger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Julian Stock der Torschütze (8.).

8. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 gleichauf mit SG 1948 Reppichau – 1:1

Es stand Unentschieden. Die SG 1948 Reppichau konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Teo Thomas Ehrenberg versenkte den Ball in Minute 15. Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Leon Abendroth versenkte den Ball in der 33. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Reppichauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Teo Thomas Ehrenberg versenkte den Ball in Minute 52, gefolgt von Tim Wollmerstädt (58.). Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Anas Almaao versenkte den Ball in der 72. Minute, gefolgt von Mohammad Kalboun (76.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Blau-Rot Pratau U19 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Majd Alnazzal (Pratau) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (82.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG 1948 Reppichau

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Richter (21. Weinelt), Abendroth, Küpper, Kalboun, Haberzeth (46. Röthing), Alnazzal, Almaao, Bilke (21. Schuffenhauer)

SG 1948 Reppichau: Storm – Böhme, Pelz, Wartemann, Gassner, Bachmann, Wollmerstädt, Ehrenberg, Stock

Tore: 1:0 Fritz Haberzeth (7.), 1:1 Julian Stock (8.), 1:2 Teo Thomas Ehrenberg (15.), 2:2 Leon Abendroth (33.), 2:3 Teo Thomas Ehrenberg (52.), 2:4 Tim Wollmerstädt (58.), 3:4 Anas Almaao (72.), 4:4 Mohammad Kalboun (76.), 5:4 Majd Alnazzal (82.); Schiedsrichter: Holger Degenhardt (Coswig); Zuschauer: 20