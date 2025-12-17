Der TSV Rot-Weiß Zerbst errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 3:2 (1:2)-Erfolg gegen die SG 1948 Reppichau.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Freitag haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Leander Nehring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Zerbster konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Pepe Böhme der Torschütze (24.).

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Es blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zerbster Mannschaft erzielen (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Nehring, Pötzschke, Friedrich (31. Becker), Geilich, Hahn, Schmitz (24. Abdulrahman), Hänsel (39. Albrecht), Hanuszkiewicz (39. Henning)

SG 1948 Reppichau: Storm – Bachmann, Gassner, De Wispelaere, Stock, Pelz, Ehrenberg, Wollmerstädt, Böhme

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150