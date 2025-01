Mücheln (Geiseltal)/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Marco Hellfayer mit 1:4 (0:2) gegen Merseburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Ahmad Ahmad (SV Merseburg 99) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Merseburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Spieler Nummer 11 der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (36.).

Minute 36: Sportring Mücheln 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: konnte in Minute 53 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den Sportring Mücheln. In Minute 89 gelang es Spieler Nummer 12 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Spieler Nummer 17 den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (90.+2). Damit war der Triumph der Merseburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Merseburg 99

Sportring Mücheln: Herrmann – Putzer (46. Heine), Hellfayer, Lang (76. Schedifka), Reifarth, Kunze, Taschner, Büttner, Reinboth, Jaskula, Kitze (70. Schmidt)

SV Merseburg 99: – Ahmad, Berlin (46. Alhussein Alramadan)

Tore: 0:1 Ahmad Ahmad (27.), 0:2 (36.), 0:3 (53.), 1:3 Jonas Taschner (89.), 1:4 (90.+2); Schiedsrichter: Steffen Weniger (Bad Dürrenberg); Zuschauer: 40