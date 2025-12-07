Eine bittere Schlappe erlitt der TSV Eintracht Lützen an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Lützen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Lützen eine Niederlage gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg schlucken. 1:5 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Malte Laufer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Faruk Ilyas Ölmez den Ball ins Netz (30.).

1:1 im Duell zwischen TSV Eintracht Lützen und TSG Wörmlitz-Böllberg – Minute 30

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Emir Redzhebov (Wörmlitz-Böllberg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Meyer, Neidhold, Pretzsch, Staude, Tober, Hristov, K. Nadolny, Weiß, Laufer, F. M. Nadolny

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ouedraogo, Abo Zamr, Redzhebov, Schulze, Löbel, Haase (46. Gorgas), Moussa Diop, Schulze, Ölmez

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20