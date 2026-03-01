Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 14:1 (5:1) fegte das Team des 1. FC Zeitz die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. 14 mal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Gegner aus Wörmlitz-Böllberg eingenetzt. 14:1 (5:1) für die Zeitzer.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philip Mike Rieger den Ball ins Netz (19.).

1. FC Zeitz führt mit 2:0 – Minute 19

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Artion Hajrizaj. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Medovkin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 14:1 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Schröter, Kämpfe (61. Nerea), Michel (21. Schubert), Reiche (53. Medovkin), Rothe, Thäle, Felgenträger, Rolke (53. Abdullahi Hassan), Müller, Rieger

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Abo Zamr, Redzhebov, Ouedraogo, Ölmez, Haase, Schulze, Funke

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30