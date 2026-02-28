Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem Quedlinburger SV am Samstag nicht, als er sich vor 55 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die Germania Wernigerode verabschieden musste.

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Steffen Morcinek. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Sebastian Seil (Germania Wernigerode) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

66. Minute: Quedlinburger SV 0:2 im Hintertreffen

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Justin Sölle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – Pathak, Möller (75. Spannaus), D. Arbeiter, Deiters (62. Rink), Stertz (79. Beti), Rosplesch (62. Bode), Hamann, Pflug, R. S. Arbeiter, Steller

Germania Wernigerode: Kubanek – Seil, Wypior (86. Kugenbuch), Mock, Hahne, Seil, Thiel (46. Sölle), Hahne, Seil, Deunert, Müller (84. Stechhahn)

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55