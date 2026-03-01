Der NSG SSC/RW Weißenfels gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Haldensleber SC mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sebastian Riedner (Haldensleber SC) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jaime Ian Kalkofen (15.) erzielt wurde.

Gleichstand. Die Haldensleber revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Sebastian Riedner schoss und traf in Spielminute 31 ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Weißenfelser aber nicht unterkriegen. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Riedner schoss und traf in der 73. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es der NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Kalkofen den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar (26. Mertin), Klose (46. Perrey), Schulze (27. Menzel), Kalkofen, Brendel, Wagner, Heerdegen, May (76. Meyer), Saedan (70. Ohl), Kuhles

Haldensleber SC: Jahn – Boege, Schnee (26. Quaschny), Duckstein (75. Arend), Ahlfeld, Wilken, Riedner, Petrochenko (64. Grmay), Thal (64. Fölsch), Madaus, Prokop

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30