Zeitz/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

In Minute 15 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Lauchstädter konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze (19.).

1. FC Zeitz Kopf an Kopf mit SV Großgräfendorf – 1:1 in Minute 19

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Lauchstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jonas Henze schoss und traf in Minute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). So einfach ließen sich die Zeitzer nicht abhängen. Julius Christopher Rolke traf in der 38. Minute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Ali Abdullahi Hassan den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der 1. FC Zeitz sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Müller, Rieger, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Rolke, Medovkin, Kämpfe, Brausch (24. Eckardt), Felgenträger, Rothe, Thäle (30. Flesch)

SV Großgräfendorf: Deubel – Hofmann, Weniger, Ernst, Geier, Werner, Uhlmann (57. Wolf), Meyer (30. Goldschmidt), Henze, Tietze, Bunzel (84. Lautenschläger)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35