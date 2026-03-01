Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 14:1 (5:1) fegte die Mannschaft des 1. FC Zeitz die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. 14:1 (5:1) in Zeitz: Ganze vierzehn Bälle hat das Team von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gäste aus Wörmlitz-Böllberg untergebracht.

Nach 18 Minuten schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Zeitzer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Philip Mike Rieger der Torschütze (19.).

1. FC Zeitz führt nach 19 Minuten 2:0

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Artion Hajrizaj. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Medovkin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 14:1 verfestigte (84.). Damit war der Erfolg der Zeitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Thäle, Rothe, Michel (21. Schubert), Rolke (53. Abdullahi Hassan), Reiche (53. Medovkin), Schröter, Rieger, Müller, Felgenträger, Kämpfe (61. Nerea)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ouedraogo, Abo Zamr, Ölmez, Haase, Funke, Redzhebov, Schulze

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30