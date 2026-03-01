Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 6:0 (4:0) fegte die Mannschaft des SV Großgräfendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Die Lauchstädter haben am Sonntag dem Gegner aus Lützen souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Nach lediglich 15 Minuten schoss Jonas Henze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Schon kurze Zeit später leisteten die Gäste sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (24.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Darren Marggraf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu festigen (66.). Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Geier (74. Lautenschläger), Uhlmann, Werner, Henze (63. Marggraf), Weniger, Wolf (63. Zänker), Meyer (83. Hofmann), Ernst

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Nadolny, Nadolny, Burau, Pretzsch, Putzer, Neidhold (23. Tober), Weiß

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30