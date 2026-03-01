Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Mertendorf im Spiel gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Deutliche 0:5-Niederlage für SV Mertendorf im Heimspiel gegen SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

Mertendorf/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Michael Schöppe mit 0:5 (0:3) gegen Naumburg geschlagen geben müssen.

Spieler Nummer 7 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Naumburger legten in der 33. Spielminute nach. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Minute 33: SV Mertendorf mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

22 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 20 (Naumburg) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 verließen die Naumburger den Platz als Sieger. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Mertendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Weibezahl (39. Below), Schmidt, Schumann (77. Stolze), Roßner (77. Heidler), Mehlig, Kusch, Jurke, Seyfarth, Boltze (46. Bakhet), Pöhlandt

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40