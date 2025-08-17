Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 9:1 (2:0) fegte die Mannschaft des 1. FC Zeitz die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. Gleich neunmal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Rivalen aus Langendorf/Zorbau eingenetzt. 9:1 (2:0) für die Zeitzer.

Paul Schubert traf für den 1. FC Zeitz in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yaroslav Medovkin den Ball ins Netz.

1. FC Zeitz in Minute 36 2:0 in Führung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:1 zu festigen (90.). Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Medovkin (58. Pfützner), Thäle, Reiche, Eckardt (46. Müller), Rothe, Michel, Felgenträger (69. Ivanovski), Rolke, Kämpfe, Schubert (46. Flesch)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Linke, Konietzka (79. Sittner), Panser, Gontscharow (85. Richter), Keil, Heil, Vorwerk, Petersen (34. Pydde), Rößler, Ostermann

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33