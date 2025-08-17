Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Sonntag hat die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Sportring Mücheln (Flex) unterlag das Team von Ingbert Beier mit 3:8 (2:3).

Weißenfels/MTU. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:8 (2:3).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

1:1. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Tim Luca Deckner traf in Spielminute 14 ein weiteres Mal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann schafften es die JSGer, der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) etwas entgegenzusetzen. Deckner schoss und traf in der 81. Spielminute zum dritten Mal. Brenzlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:7. Richter schoss und traf in Spielminute 87 ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute darauf konnte Richter (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Rashiti, Tobor, Ehsas, Deckner, Ramo, Shoshaj, Ghriwati, Abdullah, Alhammoud (35. Alabud), Ahmetxhekaj

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Senderak, Hellfayer, Keiling (75. Bruckauf), Richter, Heine (46. Ehret), Kunze, Kitze, Jaskula, Putzer, Büttner

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20