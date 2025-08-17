Dem SV Merseburg 99 gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die SG Döllnitz mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 37 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Steve Harport vor: In der 37. Spielminute schoss Hendryk Kersten mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Merseburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ismail Alsaleh den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 liegt in Minute 74 2:0 vorn

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Alsaleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (82.). Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Pietrzak, Ahmad (63. Idrizovic), Kersten (76. Meyer), Daoud (76. Hoffmann), Rabe (72. Reci), Bohm (72. Alsaleh), Ryll, Herashchenko, Geisler, Alhussein Alramadan

SG Döllnitz: Petzold – Querfeld, Lizon, Seifert, Trisch, Ofiara, Eckert, Schumacher (80. Mauder), Voigt (63. Mehlhose), Bültermann, Harmatha

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37