Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

In Minute 20 schoss Ben Louis Schulze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hallenser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Emir Redzhebov der Torschütze (26.).

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Konstantin Goldschmidt (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Großgräfendorf erzielen (73.). Die Lauchstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Geier (31. Wolf), Ernst, Tietze (31. Zänker), Bunzel (31. Weniger), Meyer, Hofmann, Werner, Henze, Nehrkorn (42. Marggraf), Goldschmidt

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Schulze, Löbel, Abo Zamr, Moussa Diop, Ölmez, Knabe (68. Schulze), Ouedraogo (36. Reso), Redzhebov, Hajrizaj

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40