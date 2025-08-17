Klar unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) in der Auseinandersetzung gegen den SV Blau-Weiß Dölau vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Lucas Brüske. Der Trainer von Nietleben musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:3)-Niederlage gegen Dölau beobachten.

Spieler Nummer 9 traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – 34. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Darnell Zeug ersetzte Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 9, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (69.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Scharschuh, Ruppe (82. Forisch), Seidel, Schröder, Wendt (82. Alali), Rosenheinrich (26. Kappen), Neutag (10. Möhwald), Silber, Preuß (64. Zeug), Müller

SV Blau-Weiß Dölau: – Kaplanidis (42. Ecke), Junghardt, Nietschmann (46. Khalel), Henze (46. Riedel), Tyfko (28. Klein), Junghahn

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35