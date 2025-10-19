Der Sportring Mücheln (Flex) erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 35 Fußballfans einen klaren 7:4 (3:1)-Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 7:4 (3:1) getrennt.

In Minute 20 schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Müchelner legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Anthony Ehret der Torschütze.

42. Minute: Sportring Mücheln (Flex) mit 2:0 Vorsprung

Die Müchelner bauten ihren Vorsprung erneut aus. Lennert Damian Büttner schoss und traf in Spielminute 43 zum zweiten Mal. Im Anschluss waren die zurückliegenden Hallenser dran: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Brenzlich wurde es für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Taylor Kitze schoss und traf in Minute 70. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Ben Louis Schulze versenkte den Ball in der 75. Spielminute noch einmal, gefolgt von Ölmez (77.). 4:4. Die Müchelner konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Ehret schoss und traf in der 84. Spielminute, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur kurz darauf gelang es Niklas Richter, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Heine, Büttner, Schiek, Jaskula, Reinboth, Ehret, Kitze, Richter, Marggraf (60. Bruckauf), Senderak

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Löbel, Ölmez (88. Haase), Hajrizaj, Funke, Reso, Redzhebov, Moussa Diop, Ouedraogo, Schulze

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35