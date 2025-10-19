Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SSV 80 Gardelegen II vor 48 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen freuen.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 48 Besuchern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 geboten. Die Gardeleger waren den Gästen aus Uenglingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Norman Lübke (SSV 80 Gardelegen II) netzte dann spät in Spielminute 79 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SSV 80 Gardelegen II liegt in Minute 90+5 2:0 vorn

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen II noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Joel Härting (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. Der SSV 80 Gardelegen II sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Härting, Bergener (81. Majewski), Lenz, Osmers, Köhler (39. Giesecke), Kurpiers, Kuthe, Lübke (90. Reiner), Zausch, Wulfänger

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Jandt, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Pfeiffer, Bierstedt, Ahrendt, Paulsen, Ahrendt, Arndt, Hunnius, Hunnius

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48