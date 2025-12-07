Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Duell mit der SG Döllnitz am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Schkopauer gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 75 wurde das Gegentor durch Lio Xavier Ofiara erzielt.

Minute 75 1. FC Zeitz und SG Döllnitz im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Döllnitz e.V. kassierte einmal Gelb. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Ben Bültermann den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Schkopauer Team erzielte (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger, Rothe, Müller (60. Eckardt), Reiche (24. Medovkin), Schubert, Kämpfe, Thäle (66. Abdullahi Hassan), Rolke

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara, Voigt, Lizon, Bültermann, Harmatha, Querfeld, Seifert (30. Trisch), Eckert

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38