In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Wochenende eine bittere Pleite gegen den 1. FC Zeitz und ging 0:18 (0:8) vom Platz.

Zorbau/MTU. Auf dem SportplatzPl.2 wurden die Fans der SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Achtzehn Bälle gingen Keeper Louis Mark Pydde durch die Finger. Das Spiel endete 0:18 (0:8).

Lennie Kämpfe traf für den 1. FC Zeitz in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philip Mike Rieger (20.) erzielt wurde.

Minute 20: SG Langendorf/Zorbau (Flex) liegt 0:2 zurück

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 16 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kämpfe traf gleich mehrmals – in Minute 23 und 24, Rieger in Minute 26, Medovkin in Minute 29, Lennie Kämpfe dreimal in Minute 32, 43 und 47, Rieger in Minute 54 und Kämpfe in Minute 83. Spielstand 17:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Kämpfe den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:18 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Zeitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – 1. FC Zeitz

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Pydde – Linke, Panser, Rößler, Rödel, (78. Richter), Vorwerk, Böttger (32. Sittner), Kanietzka, Konietzka

1. FC Zeitz: Pechmann – Rieger, Müller, Schubert (38. Nerea), Rolke, Kämpfe, Schröter (38. Thäle), Reiche (32. Abdullahi Hassan), Rothe, Michel, Medovkin

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (18.), 0:2 Philip Mike Rieger (20.), 0:3 Lennie Kämpfe (23.), 0:4 Lennie Kämpfe (24.), 0:5 Philip Mike Rieger (26.), 0:6 Yaroslav Medovkin (29.), 0:7 Lennie Kämpfe (32.), 0:8 Lennie Kämpfe (43.), 0:9 Lennie Kämpfe (47.), 0:10 Philip Mike Rieger (54.), 0:11 Lennie Kämpfe (57.), 0:12 Lennie Kämpfe (60.), 0:13 Lennie Kämpfe (68.), 0:14 Yaroslav Medovkin (73.), 0:15 Lennie Kämpfe (75.), 0:16 Leon Thäle (76.), 0:17 Lennie Kämpfe (83.), 0:18 Lennie Kämpfe (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 10