Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 14:1 (5:1) fegte das Team des 1. FC Zeitz die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. 14:1 (5:1) in Zeitz: Ganze vierzehn Bälle hat das Team von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gäste aus Wörmlitz-Böllberg untergebracht.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zeitzer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Philip Mike Rieger der Torschütze (19.).

Minute 19: 1. FC Zeitz baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Artion Hajrizaj. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Medovkin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 14:1 auszubauen (84.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe (61. Nerea), Michel (21. Schubert), Müller, Reiche (53. Medovkin), Schröter, Rieger, Rothe, Rolke (53. Abdullahi Hassan), Thäle, Felgenträger

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Haase, Ouedraogo, Ölmez, Schulze, Redzhebov, Abo Zamr, Funke

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30