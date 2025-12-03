Die TSG Wörmlitz-Böllberg sicherte sich am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wörmlitz haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Mertendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Ben Louis Schulze traf für die TSG Wörmlitz-Böllberg in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Allasan Diouf Moussa Diop der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

2:0 Vorsprung für TSG Wörmlitz-Böllberg – 51. Minute

17 Minuten nach der Pause konnte Tim Schumann (Mertendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mertendorf erzielen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj, Abo Zamr, B. L. Schulze, Moussa Diop, Redzhebov, Ouedraogo, Ölmez, S. F. Schulze (57. Funke), Haase (62. Löbel)

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Schumann, Roßner, Schmidt (46. Boltze), Kusch, Burkhardt, Seyfarth, Jurke, Mehlig, Kuballa (46. Weibezahl)

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25