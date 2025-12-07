Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Wochenende hat der TSV Eintracht Lützen im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg unterlag das Team von Patrick Halle mit 1:5 (1:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Malte Laufer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Lützener konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Faruk Ilyas Ölmez der Torschütze (30.).

1:1 im Duell zwischen TSV Eintracht Lützen und TSG Wörmlitz-Böllberg – 30. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Emir Redzhebov (Wörmlitz-Böllberg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 5:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – K. Nadolny, Neidhold, Hristov, Weiß, Pretzsch, Tober, Staude, Meyer, F. M. Nadolny, Laufer

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Schulze, Ouedraogo, Schulze, Löbel, Abo Zamr, Moussa Diop, Haase (46. Gorgas), Ölmez, Redzhebov

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20