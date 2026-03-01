Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 14:1 (5:1) fegte die Mannschaft des 1. FC Zeitz die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag vom Platz.

Zeitz/MTU. 14:1 (5:1) in Zeitz: Ganze vierzehn Bälle hat das Team von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Besucher aus Wörmlitz-Böllberg untergebracht.

In Minute 18 schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philip Mike Rieger (19.) erzielt wurde.

1. FC Zeitz in Minute 19 2:0 in Führung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Artion Hajrizaj musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Medovkin den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 14:1 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Zeitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe (61. Nerea), Rolke (53. Abdullahi Hassan), Müller, Rieger, Felgenträger, Schröter, Michel (21. Schubert), Rothe, Reiche (53. Medovkin), Thäle

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ouedraogo, Funke, Ölmez, Abo Zamr, Haase, Redzhebov, Schulze

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30