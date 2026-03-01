Kantersieg für den SV Großgräfendorf: Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 6:0 (4:0).

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. 6:0 (4:0) in Großgräfendorf: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Maik Heinel, der SV Großgräfendorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Lützen untergebracht.

Jonas Henze (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Nur wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf in Minute 24 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Darren Marggraf den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 ausbaute (66.). Damit war der Sieg der Lauchstädter gesichert. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Ernst, Wolf (63. Zänker), Geier (74. Lautenschläger), Meyer (83. Hofmann), Uhlmann, Werner, Henze (63. Marggraf), Weniger

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Pretzsch, Weiß, Nadolny, Putzer, Neidhold (23. Tober), Burau, Nadolny

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30