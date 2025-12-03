Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 37 Zuschauern gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) mit einem überragenden 10:0 (6:0) durch.

Schkopau/MTU. 10:0 (6:0) in Döllnitz: Ganze zehn Bälle hat das Team von Felix Schräpler, die SG Döllnitz, am Samstag im Tor der Besucher aus JSG untergebracht.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Oskar Voigt (5.) erzielt wurde.

SG Döllnitz baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 5

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Schräpler im gegnerischen Tor. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Trisch (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Querfeld, Eckert, Trisch, Bültermann, Seifert, Lizon, Voigt (29. Ofiara)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alhammoud, Deckner, Ghriwati (45. Darwish), Abdullah, Alabud, Ehsas, Ramo, Azab

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37