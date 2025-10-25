Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte das Team der SG Döllnitz den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Schkopau/MTU. Siebenmal hat die SG Döllnitz am Sonntag gegen die Rivalen aus Lützen eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Schkopauer.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (14.).

Minute 14: SG Döllnitz mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Mauder, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Trisch, Querfeld, Voigt, Eckert, Schumacher (46. Mauder), Harmatha (46. Mehlhose), Seifert

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny (66. Laufer), Nadolny, Lehmann, Weiß, Putzer (66. Pretzsch), Staude, Meyer (24. Neidhold), Hristov (78. Burau)

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37