Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Döllnitz den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Schkopau/MTU. 7:0 (5:0) in Döllnitz: Ganze sieben Bälle hat das Team von Robert Fiedler, die SG Döllnitz, am Sonntag im Tor der Besucher aus Lützen untergebracht.

Karl Niclas Trisch (SG Döllnitz e.V.) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (14.).

SG Döllnitz führt mit 2:0 – 14. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Mauder, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Voigt, Bültermann, Harmatha (46. Mehlhose), Seifert, Schumacher (46. Mauder), Querfeld, Eckert

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer (66. Pretzsch), Hristov (78. Burau), Staude, Lehmann, Nadolny (66. Laufer), Weiß, Meyer (24. Neidhold), Nadolny

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37