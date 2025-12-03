Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Fortuna Leißling / SC Naumburg vor 28 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überragenden 9:0 (4:0) durch.

Weißenfels/MTU. Die Naumburger haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen ganze neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Spieler Nummer 6 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Naumburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze (18.).

Doppelpack von bringt SG Fortuna Leißling / SC Naumburg 2:0 in Führung – Minute 18

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Spieler Nummer 17, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 zu erweitern (87.). Die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Neidhold, Hristov, Pretzsch, Tober, Putzer, Meyer, Nadolny, Weiß, Staude

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28