Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 7:4 (3:1).

Nach nur 20 Minuten schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anthony Ehret den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für Sportring Mücheln (Flex) – Minute 42

Die Müchelner konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Lennert Damian Büttner schoss und traf in Minute 43 noch einmal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Taylor Kitze versenkte den Ball in der 70. Minute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze traf in der 75. Spielminute noch einmal, gefolgt von Ölmez (77.). 4:4. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Ehret versenkte den Ball in der 84. Spielminute, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Niklas Richter, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Ehret, Richter, Büttner, Schiek, Senderak, Marggraf (60. Bruckauf), Jaskula, Heine, Kitze, Reinboth

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Ouedraogo, Schulze, Funke, Moussa Diop, Redzhebov, Ölmez (88. Haase), Reso, Löbel, Hajrizaj

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35