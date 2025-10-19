Der Sportring Mücheln (Flex) erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 35 Fußballfans einen klaren 7:4 (3:1)-Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 7:4 (3:1).

In Minute 20 schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Müchelner waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Anthony Ehret erzielt.

Minute 42: Sportring Mücheln (Flex) führt mit zwei Toren

Die Müchelner konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Lennert Damian Büttner traf in der 43. Spielminute noch einmal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Taylor Kitze schoss und traf in Spielminute 70. So leicht ließen sich die Hallenser aber nicht abhängen. Ben Louis Schulze schoss und traf in der 75. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Unentschieden. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Ehret versenkte den Ball in Spielminute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Niklas Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze, Schiek, Richter, Ehret, Heine, Jaskula, Senderak, Büttner, Marggraf (60. Bruckauf), Reinboth

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Funke, Ouedraogo, Ölmez (88. Haase), Redzhebov, Moussa Diop, Reso, Hajrizaj, Löbel, Schulze

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35