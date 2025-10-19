Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 7:0 (6:0) fegte das Team des SV 51 Langenapel den 1. FC Lok Stendal II am Sonntag vom Spielfeld.

Salzwedel/MTU. Siebenmal hat der SV 51 Langenapel am Sonntag gegen die Rivalen aus Stendal eingenetzt. 7:0 (6:0) für die Salzwedeler.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Jan-Hendrik Bromann (SV 51 Langenapel) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Erneut setzte Bromann den Ball ins Netz (28.).

Jan-Hendrik Bromann kickt SV 51 Langenapel in 2:0-Führung – Minute 28

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Kamga Kamno, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:0 zu erweitern (48.). Der SV 51 Langenapel sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Beneke (74. Pokorny), Roloff (62. Hahn), Schulz, Peters, Meyer, Afanasew, Bromann (68. Atah), Vierke (62. Glaetzer), Stolz, Kamga Kamno (74. Schwerin)

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Bordizhenko, Handge, Merso Rasho, Handge, Dimonenko, Schreiber, Kovalov, Friedebold, Korbani, Mohamed

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106