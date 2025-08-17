Dem SV Merseburg 99 gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die SG Döllnitz mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 37 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Stadtstadion eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Merseburger gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Döllnitz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor konnten die Merseburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ismail Alsaleh den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

74. Minute: SV Merseburg 99 liegt mit 2:0 vorne

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Alsaleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (82.). Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm (72. Alsaleh), Daoud (76. Hoffmann), Rabe (72. Reci), Alhussein Alramadan, Ryll, Pietrzak, Herashchenko, Kersten (76. Meyer), Geisler, Ahmad (63. Idrizovic)

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Querfeld, Harmatha, Lizon, Voigt (63. Mehlhose), Eckert, Bültermann, Schumacher (80. Mauder), Seifert, Ofiara

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37