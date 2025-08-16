Für den 1. FC Lok Stendal endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). In Minute 21 schoss Max Pfaff das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Minute 39 1. FC Lok Stendal gleichauf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der 1.FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Elf erzielen (85.). Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Lagemann (71. Bordizhenko), Lauck, Stoll (38. Korbani), Lohmann (59. Mohamed), Ziekau (59. Völzke), Vinzelberg, Schulze, Braunschweig, Wolff (82. Koshyk)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ehrich (80. Zarkua), Halle, Bärwolf, Grenzebach, Bühling, Lange, Pfaff (70. Schoder), Buchhorn, Ruppe (74. Nicolai), Schütz

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46