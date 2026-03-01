Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV Großgräfendorf vor 30 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überlegenen 6:0 (4:0) durch.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Sechsmal hat der SV Großgräfendorf am Sonntag gegen die Gäste aus Lützen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Lauchstädter.

Jonas Henze traf für den SV Großgräfendorf in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Wenige Minuten vergingen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf mit 2:0 vorne – Minute 24

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Lauchstädter durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Darren Marggraf kam rein für Jonas Henze und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Darren Marggraf den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (66.). Damit war der Triumph der Lauchstädter entschieden. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Weniger, Henze (63. Marggraf), Geier (74. Lautenschläger), Werner, Wolf (63. Zänker), Uhlmann, Meyer (83. Hofmann), Ernst

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold (23. Tober), Putzer, Hristov, Pretzsch, Burau, Nadolny, Weiß, Nadolny

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30