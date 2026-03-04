Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem FC Einheit Rudolstadt am Mittwoch nicht, als er sich vor 75 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den VfB Auerbach 1 verabschieden musste.

Rudolstadt/MTU. Das Match zwischen Rudolstadt und Auerbach ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Sven Köhler vor: In der 37. Spielminute schoss Cedric Graf mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Auerbacher in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tim Kaiser den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

71. Minute: FC Einheit Rudolstadt mit 0:2 im Rückstand

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Hache den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (88.). Damit war der Sieg der Auerbacher entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Auerbach 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Smyla (80. Kponton), Schneider, Rupprecht, Zerrenner (65. Ensenbach), Frackowiak, Heß (80. Fadavi), Rühling (80. Riemer), Krahnert, Starke

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher, Hache, Kadric (88. Cermus), Schmidt, Frohberg, Graf (88. Schneider), Kaiser (88. Voigt), Guzlajevs, Birkner, Brejcha

Tore: 0:1 Cedric Graf (37.), 0:2 Tim Kaiser (71.), 0:3 Felix Hache (88.); Schiedsrichter: Max Goroncy (Stendal); Assistenten: Cederic Camehl, Paul Lemme; Zuschauer: 75